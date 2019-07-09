На пит-стопе автогонки в Австралии произошел жуткий пожар
Во время австралийского гоночного турнира V8 Superсars произошел опасный инцидент.
Автомобиль пилота Ника Перката загорелась на пит-стопе.
Сообщается, что возгорание произошло по вине одного из механиков, который допустил ошибку во время дозаправки машины и разлил часть горючего на асфальт. Как только гонщик попытался вернуться в гонку, автомобиль коснулся облитого асфальта, в результате чего горючее вспыхнуло и случился пожар.
В тушении участвовали сразу три команды, участвующие на V8 Superсars. В результате инцидентьа никто не пострадал.
Сам пилот автомобиля решил проигнорировать огонь и вернуться в гонку, однако его вернули обратно в боксы.
В итоге, Перкат все же возобновил участие в гонки и занял 19 место.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ралли «Шелковый путь».
Refuelling issues at the pit stop the trigger for the frightening fire at BJR.#VASC pic.twitter.com/ohDB5gVMm8— Supercars (@supercars) 7 июля 2019 г.