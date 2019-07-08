Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа поделился мнением о скандальных высказываниях грузинского телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунии, передает РИА «Новости».

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.

«У Георгия Габуния случилось помутнение. Но случилось лишь у него. С таким быдло-подходом согласны только идиоты в Грузии. А идиоты есть везде. Большинство, конечно, возмущено... Оскорблять чьих то родителей в эфире - отвратительно. Как бы ты к человеку не относился. В мире немало идиотов, которые меня раздражают, но их родители мне ничего не сделали», — написал Матуа в своем фейсбуке.

При этом поступок ведущего не остался без внимания общественности. Сотни человек, которые собрались у здания, в котором базируется телеканал, требовали уволить Габуния и гендиректора канала Нику Гварамию.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова и Евгения Медведева попали в новые пулы допинг-тестирования ISU.