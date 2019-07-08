Аргентина и Бразилия получили предложение вступить в Лигу наций
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил сборным Аргентины и Бразилии вступить в Лигу наций, сообщает TNT Sports.
Вероятно, в УЕФА ищут разные способы увеличения интереса к турниру.
Однако обе федерации ответили отказом, так как это предложение противоречит с Южноамериканской конфедерации футбола.
Бразилия накануне выиграла Кубок Америки впервые с 2007 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Перу может возглавить Аргентину.