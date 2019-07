Жезус расплакался после удаления в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус вышел из себя, когда получил красную карточку в финальном матче Кубка Америки с командой Перу, сообщает Sport24.

Его команда выиграла со счетом 3:1 и в девятый раз в своей истории завоевала Кубок Америки.

В концовке первого тайма Жезус вывел бразильцев вперед (2:1), а на 70-й минуте схлопотал второе предупреждение за грубую игру.

Покидая поле, форвард «Манчестер Сити» ударил кулаком по будке, где сидят делегаты матча, и чуть не опрокинул стойку с системой видеопомощи арбитрам (VAR). Вскоре после этого Жезус попал в объектив телекамеры плачущим на ступеньках в подтрибунном помещении.

