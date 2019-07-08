Сборная Бразилии в меньшинстве выиграла девятый Кубок Америки в своей истории

В бразильском Рио-де-Жанейро завершился финальный матч Кубка Америки 2019 года между сборными Бразилии и Перу.

Матч проходил на легендарном стадионе «Маракана». Победу одержали хозяева турнира со счетом 3:1.

На 15-й минуте Эвертон вывел Бразилию вперед. За минуту до конца первых 45 минут Герреро сравнял счет с пенальти, а перед самым свистком на перерыв Габриэл Жезус вернул преимущество хозяевам Кубка Америки. Точку в этой игре поставил Ришарлисон, который точно исполнил пенальти на 90-й минуте.

Таким образом, бразильцы в девятый раз в своей истории выиграли главный трофей южноамериканского континента. В последний раз титул им покорялся в 2007 году, тогда они в финале обыграли сборную Аргентины со счетом 3:0.

За весь турнир Бразилия не проиграла ни одного матча (была лишь нулевая ничья с Венесуэлой на групповом этапе), а в финале пропустила свой первый и последний гол на турнире.

Кубок Америки — 2019. Бразилия. Финал

Бразилия — Перу — 3:1

Голы: 1:0 — Эвертон — 15, 1:1 — Герреро — 44, 2:1 — Габриэл Жезус — 45, 3:1 — Ришарлисон — 90.

Ранее сообщалось, что Месси могут отстранить от футбола на два года.