Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу, сообщает «Чемпионат.com».

В финальном матче мирового первенства американская сборная обыграла команду Нидерландов со счетом 2:0.

На 61-й минуте был забил первый мяч. Меган Рапино реализовала пенальти. На 69-й минуте победный мяч забила Роуз Лавелль.

Сборная США отстояла титул чемпиона мира. В 2015 году американки также выиграли мировое первенство.

Примечательно, что Рапино некоторое время назад вступила в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что в случае победы на чемпионате мира не пойдет в Белый дом.