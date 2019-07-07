Наставник сборной Аргентины прокомментировал удаление Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал инцидент, связанный с нападающим национальной команды Лионелем Месси, передает AS.

Именитый форвард был удален в матче за третье место Кубка Америки со сборной Чили. Месси был удален в спорном эпизоде.

«Я видел повтор момента и на данный момент не понимаю, что сделал такого Месси, что его удалили. Было бы интересно послушать, если бы арбитр публично рассказал, что же он увидел. Также было бы интересно послушать людей из VAR.

Мы уже видели несколько моментов со стычками, когда арбитр показывал желтую карточку. То же самое должно было произойти и здесь. Если внимательно посмотреть, Месси ничего не сделал. Но арбитр не стал пересматривать свое решение, не стал смотреть повтор», — заявил Скалони.

Матч выиграла Аргентина со счетом 2:1.

Ранее судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя.