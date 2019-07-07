Загитова не смогла прийти на фестиваль из-за тренировок

Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитвоа не смогла посетить один из московских фестивалей из-за напряженного тренировочного графика, сообщает Sports.ru.

Фигуристка должна была приехать на народный татарский и башкирский праздник. Фестиваль проходит в музее-заповеднике «Коломенское».

«Алина Загитова должна была быть на майдане со своей японской собачкой, которую ей подарили, но она не смогла. Она на тренировках, не успела вернуться. От имени майдана давайте поаплодируем ей, нашей чемпионке. А грамоту передадим ей в ближайшие дни», – сообщили на фестивале.

Стоит отметить, что в прошлом году спортсменка смогла приехать на праздник.

Ранее Загитова объявила музыку к произвольной программе.