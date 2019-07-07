Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн

Экс-тренер английского «Манчестер Юнайтед» португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Гуанчжоу Эвергранд» предлагал наставнику соглашение суммой в €100 млн. Согласно договору, 56-летний специалист мог получать в год около €31 млн с различными бонусами.

В данный момент Моуриньо не занимает поста главного тренера какого-либо клуба. Он отказался от должности из-за того, что не готов перевозить семью в Китай.

Он также заявил, что надеется продолжить карьеру наставника в европейском футболе. Он хочет тренировать топ-клубы, которые стремились бы стать победителями Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет возглавит сборную.