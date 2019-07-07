90 спортсменов посетили ЛГБТ-слет под Тверью

Около 90 спортсменов посетили всероссийские соревнования, связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщает «Чемпионат.com».

Турнир проходил в Тверской области с 7 по 9 июня этого года.

Всего слет ЛГБТ-спортсменов посетили 88 участников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сообщается, что наибольшей популярностью среди спортсменов пользовались «Литературный театр», «Гонка Героев», а также волейбол и бадминтон.

Ранее известная российская теннисистка Мария Шарапова выступила в поддержку секс-меньшинств, опубликовав в инстаграме фото в футболке с надписью «Все заслуживают любви».