Фигуристка Косторная станет Беллой Свон
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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, в каких образах будет выступать в произвольной программе следующего сезоне, передает Sport24.
По словам спортсменка, она решила использовать тему популярного фильма о вампирах «Сумерки». Косторная будет выступать под саундтреки из саги —
Blue Foundation «Eyes On Fire» и Muse «Supermassive Black Hole». В номере она решила использовать образ главной героини — Беллы Свон.
Ожидалось, что эти композиции фигуристка будет использовать в короткой программе.
Косторная уже использовала этот образ, выступая на японском шоу Dreams on Ice и «Чемпионы на льду» в Краснодаре.
На счету фигуристки две бронзовые медали чемпионата России и Кубок страны.