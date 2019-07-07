Фигуристка Косторная станет Беллой Свон

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, в каких образах будет выступать в произвольной программе следующего сезоне, передает Sport24.

По словам спортсменка, она решила использовать тему популярного фильма о вампирах «Сумерки». Косторная будет выступать под саундтреки из саги —

Blue Foundation «Eyes On Fire» и Muse «Supermassive Black Hole». В номере она решила использовать образ главной героини — Беллы Свон.

Ожидалось, что эти композиции фигуристка будет использовать в короткой программе.

Косторная уже использовала этот образ, выступая на японском шоу Dreams on Ice и «Чемпионы на льду» в Краснодаре.

На счету фигуристки две бронзовые медали чемпионата России и Кубок страны.

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