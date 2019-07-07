Джонса и Сантоса вывозили из октагона на инвалидных креслах
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В Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 239 прошел бой американца Джона Джонса и бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Тиаго Сантоса, сообщает «СЭ»
Спортсмены сражались за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. Их бой стал главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Победителем встречи стал Джонс, который смог одержать победу раздельным решением судей со счетом — 47:48, 48:47, 48:47.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.
После поединка бойцов вывозили из октагона на инвалидных креслах.
Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт не заинтересован в реванше Джонс — Сантос.
After a five round battle at #UFC239, both @JonnyBones and @TMarretaMMA leave in wheelchairs ♿️ pic.twitter.com/iydTVOFsUn— ESPN MMA (@espnmma) 7 июля 2019 г.