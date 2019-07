Джонс победил Сантоса в рамках UFC 239

В американском городе Парадйс, штат Невада прошел UFC 239. В главном поединке турнира встретились американский боец свободного стиля (MMA) Джон Джонс и бразилец Тиаго Сантос.

По итогу встречи победителем стал представитель США. Он смог одержать победу по разделенному решению судей.

Джонсу судьи дали оценки — 48-47, 47-48, 48-47.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Это 25 победа американца. Он смог защитить титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. Также на счету Джонса есть одно поражение.

Бразилец Сантос смог победить за свою карьеру 21 раз, при этом уступив в семи поединках.

Ранее сообщалось, что бразильянка Аманда Нуньес нокаутировала англичанку Холли Холм на UFC 239 и защитила чемпионский титул.

