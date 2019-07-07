Удаление в матче с Чили стало вторым в карьере Месси

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси был удален на 37-й минуте матча за третье место на Кубке Америки против Чили, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Это второе удаление Лео за всю карьеру. Впервые 32-летний аргентинец увидел перед собой красную карточку в 2005 году, когда Месси только дебютировал за сборную в товарищеской игре с Венгрией.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что видео потасовки Месси опубликовано в Сети.