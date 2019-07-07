Удаление в матче с Чили стало вторым в карьере Месси

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Парагвайский арбитр Марио Диаз де Вивар удаляет Лионеля Месси Парагвайский арбитр Марио Диаз де Вивар удаляет Лионеля Месси
Парагвайский арбитр Марио Диаз де Вивар удаляет Лионеля Месси
Reuters

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси был удален на 37-й минуте матча за третье место на Кубке Америки против Чили, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Это второе удаление Лео за всю карьеру. Впервые 32-летний аргентинец увидел перед собой красную карточку в 2005 году, когда Месси только дебютировал за сборную в товарищеской игре с Венгрией.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что видео потасовки Месси опубликовано в Сети.