В США на чемпионате по поеданию хот-догов победитель съел 71 штуку за 10 минут
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В США, Нью-Йорке прошел ежегодный турнир по поеданию хот-догов.
Данное мероприятие традиционно проводится в День независимости США. Участники соревнования должны съесть как можно больше хот-догов за 10 минут.
Титул отстоял действующий чемпион Джо Честнат, также известный под прозвищем «Челюсти». За 10 минут он съел 71 хот-дог.
В том году победитель одолел на четыре хот-дога больше, передает ESPN.
У девушек же шестой титул подряд завоевала Мико Судо, скушав 31 хот-дог.