Иванович высказался о поражении «Зенита» в Суперкубке

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением от поражения в матче за Суперкубок России от московского «Локомотива».

«Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре. Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два лёгких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию.

Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный», — цитирует Ивановича пресс-служба «Зенита».

6 июля петербургский «Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Олимп — Суперкубок России со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее форвард «Зенита» Джорджевич высказался о будущем в клубе.