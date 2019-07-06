Порье уверен в своей победе над Хабибом

Боец UFC Дастин Порье рассказал, чего ждет от поединка с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает Sport24.

Поединок должен состояться 7 сентября в Абу-Даби. Порье заявил, что уверен в своей победе.

«Я просто выйду и сделаю все, что от меня зависит. Постараюсь выиграть этот бой. Мне нужна уверенность, мне нужно чем-то жертвовать, чтобы подойти к поединку в лучшей форме. Не сомневайтесь, я наберу отличную форму и выиграю бой с Хабибом», — сказал Порье во время официальной пресс-конференции UFC в Вегасе.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от ближайшего боя.