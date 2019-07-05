Жуков отреагировал на обвинения Попова во взятке за выбор столицы ОИ-2016

<img src="//img.gazeta.ru/files3/193/11664193/upload-IMG_3441-pic905-895x505-18260.jpg">

Экс-глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал обвинения российского члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки во время голосования за выборы столицы Олимпиады-2016, передает РБК.

Он отметил, что доверяет шестикратному чемпиону мира по плаванию.

«Я доверяю Попову. Первый раз про эти взятки. Конечно, у меня есть к нему доверие. Не знаю, должен ли Попов подавать в суд. Это он сам сказать должен», — заявил Жуков.

В получении денег за голоса во время голосования в 2009 году россиянина обвинил бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал. Он также сказал, что всего взятки получили девять челнов МОК.

Попов же утверждает, что за бразильский город не голосовал и никаких денег не получал.

Ранее сообщалось, что Попов ответил на обвинения в проплаченых голосах за столицу ОИ-2016.