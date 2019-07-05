Экс-защитник «Гамбурга» прокомментировал переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал свой переход в петербургский клуб, передает Sport24.

Он отметил, что на его решение повлиял бывший игрок «Зенита» — бразилец Халк.

«Конечно, прежде всего мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение и что все будет здорово.

Мне кажется, что нас объединяет простота в хорошем смысле этого слова. А еще харизма, которая свойственна всем уроженцам нашего штата. Мы — те люди, которые любят приносить радость и позитивные эмоции другим. Думаю, это главное, что нас объединяет», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

Ранее «Зенит» объявил о подписании защитника «Гамбурга».