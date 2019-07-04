Путин заявил о готовности России поделиться с Италией опытом проведения ОИ

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова поделиться опытом проведения Олимпийских игр с Италией, которая примет зимнюю Олимпиаду 2026 года, передает «Чемпионат.com».

4 июня российский президент провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить итальянских друзей с тем, что Италия получила право принять зимние Олимпийские игры в 2026 году. Готовы всячески содействовать их проведению, имея в виду наш недавний опыт проведения таких соревнований в Сочи», — сказал Путин во время переговоров с Конте.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) провести зимнюю Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д.