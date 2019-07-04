Уайт назвал Руиса сильнейшим боксером

Британский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории, Диллиан Уайт назвал мексиканца Энди Руиса самым сильным бойцом своего дивизиона, сообщает «Чемпионат.com»

Спортсмен составил свой список из десяти лучших по его мнению бойцов. Сам он оказался на четвертой строчке рейтинга.

«Понимаете, Тайсон Фьюри, конечно же, прекрасный боксер, однако как можно после боя с Деонтеем Уайлдером переключиться на Тома Шварца? Как можно после такого считаться сильнейшим? А Руис у меня на первом месте из-за победы над Энтони Джошуа. Ему ведь четыре пояса принадлежали!» — приводит слова англичанина TalkSPORT.

Непобежденный американский боксер Уайлдер оказался на втором месте рейтинга Уайта, на третьем — Джошуа, а на пятом — Фьюри.

Мексиканец Руис победил британского спортсмена Джошуа, отобрав у него четыре чемпионских титула. Поединок проходил 1 июня.

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