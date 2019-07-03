Суарес играл на Кубке Америки со сломанной рукой

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес сыграл два матча на Кубке Америки со сломанной рукой, сообщает Sport.es.

Форвард сломал четвертую плюсневую кость левой руки 21 июня во втором матче группового этапа против сборной Японии. Затем Суарес провел еще две встречи — со сборной Чили и с командой Перу.

В матче с Перу Уругвай проиграл в серии пенальти — 4:5. Примечательно, что Суарес единственный не реализовал 11-метровый.

Ранее сообщалось, что Неймар обратился к Суаресу после вылета Уругвая из Кубка Америки.