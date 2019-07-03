ОНК проверит качество оказываемой Кокорину помощи

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников сообщил, что в организации проверят качество медицинской помощи, которую оказывают бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, передает «Чемпионат.com».

Адвокат футболиста Андрей Ромашов ранее сообщил, что с ногой у Кокорина большие проблемы, а реабилитация не была проведена.

«В ближайшее время члены ОНК постараются проверить Александра Кокорина. Мы обязательно сходим в СИЗО, проверим качество оказания медицинской помощи. Поговорим с ним, поймём, нужна ли еще медицинская помощь. Все это будет выяснено в ходе проверки. Может, дадим рекомендации руководству СИЗО, если от Кокорина поступят соответствующие просьбы», — заявил Мельников.

В скором времени Кокорин должен быть этапирован в колонию вместе со своим братом Кириллом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким.

Ранее адвокат Кокорина рассказал о самочувствии игрока.