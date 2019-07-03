Кузнецова пристыдила унизившего Шарапову журналиста

Российская теннисистка Светлана Кузнецова выразила возмещение материалом о поражении соотечественницы Марии Шараповой в первом круге Уимблдона.

На портале «Чемпионат.com» появилась статья под заголовком «Хватит, Маша. Уходи. Лучшее, что может сделать Шарапова, – завершить карьеру».

«Просто слов нет! Автор, где ваше уважение, хоть капля патриотизма и благодарность?! Кто вы такой, чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?! Чего вы достигли в этой жизни такого, что дает вам право писать такое?» — написала Кузнецова в инстаграме.

Спортсменка удивлена отсутствием поддержки человеку, «который не опускает рук».

Ранее сообщалось, что отвергший Шарапову британец сыграет с американкой Сереной Уильямс на Уимблдоне.