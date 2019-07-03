«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

Московский «Спартак» ведет переговоры с «Шанхай Шеньхуа» по трансферу полузащитника красно-белых Фернандо, передает Sport24.

По информации издания, китайский клуб готов потратить на трансфер около €30 млн, однако переход бразильца был оценен в €15 млн.

Фернандо перешел в «Спартак» в 2016 году. В прошлом сезоне он принял участие в 25 матчах за красно-белых во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что родной брат жены полузащитника «Спартака» Фернандо Матеус Риворедо 18 июня сбил семилетнего ребенка.