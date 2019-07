Реакция Месси на поражение в полуфинале Кубка Америки

Сборная Аргентины уступила Бразилии в полуфинале Кубка Америки 2019 года, сообщает Sport24.

Бразильцы победили со счетом 2:0. после матча телевизионные камеры засняли реакцию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

В отличие от многих партнеров по команде, Месси не заплакал, но выглядел очень расстроенным.

Некоторые бразильские футболисты подошли к Месси и пожали ему руку в знак уважения.

Ранее сообщалось, что Месси впервые за 14 лет спел гимн Аргентины.

