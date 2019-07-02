Хабиб Нурмагомедов назвал самый важный поединок в карьере

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой против ирландца Конора Макгрегора является самым важным в его карьере, передает «Матч ТВ».

«Громкий, исторический поединок. Все возможные рекорды UFC мы тогда побили. Этот поединок был самым нужным в моей карьере», — сказал спортсмен в интервью телеканалу «Россия 24».

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел в ночь на 7 октября 2018 года и завершился победой россиянина в четвертом раунде.

Ранее Нурмагомедов дал совет Макгрегору.