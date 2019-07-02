Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне»

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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн
Reuters

Каталонская «Барселона» назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

Стало известно, что презентация француза в качестве игрока сине-гранатовых намечена на 11 июля.

Таким образом, форвард сможет провести с клубом полноценную подготовку к новому сезону.

За «матрасников» в прошедшем сезоне Гризманн провел 48 матчей, на его счету 21 забитый мяч и десять результативных передач.

Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за француза снизилась с €200 млн до €120 млн.

Ранее сообщалось, что Гризманн пошел на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».