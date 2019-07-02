Федун: Кононову нравится Баду

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о любимом игроке главного тренера столичной команды Олега Кононова, сообщает «СЭ».

По словам владельца клуба наставнику нравится хавбек немецкого «Вольфсбурга» Малкольм Баду​. В данный момент футболист тренируется на сборе с красно-белыми.

«Ходят слухи, что Томас Цорн хочет «протолкнуть» к нам представителей агентства. Но такого нет. Молодых ребят мы бесплатно берем для «Спартака-2». Кононову вот немец Баду нравится. Не знаю, возьмем ли его — позиции левого и правого защитников дефицитны», — заявил Федун.

Он также объяснил, почему на сборе в Австрии присутствовал Андреа Романьоли.

«Понимаете, у нас два вратаря получили травму. Мы взяли его, чтобы посмотреть, как раскроется. Он же в «Спартаке-2», так что здесь его держим для тренировок. Экономически на клубе это никак не сказывается», — сообщил Федун.

Ранее владелец «Спартака» рассказал о возможности возвращения Квинси Промеса в клуб.