Кокорин и Мамаев отказались тренировать несовершеннолетних заключенных

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачева отреагировала на слова форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина о жизни в СИЗО, передает «СЭ».

Футболист заявил, что он ничему не научился в следственном изоляторе.

«Ну, посидели все четверо в изоляции. Действительно, лучше бы, как они сами говорили, занимались какими-то работами — дворы, например, подметали. А так получается, что ребята просто проедали государственные деньги. И зачем? Ну кому от этого стало легче?», — сказала Меркачева.

Заместитель председателя также добавила, что футболист вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым могли отсидеть весь срок в «Бутырке».

«Мы не знаем, почему ребята не остались в СИЗО и не отбывали срок в хозяйственном отряде. Сотрудники «Бутырки» говорили, что предлагали им остаться: быть тренерами и создать футбольную команду из несовершеннолетних заключенных. Вот только ребята сказали, что им таких предложений не поступало. А вообще, состоять в отряде хозобслуги не считается почетным, может быть и в этом дело. Но за ребят я говорить не могу», — отметила журналистка.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор в отношении футболистов по делу о двух драках в центре столицы. Кокорину и его младшему брату Кириллу назначили полтора года колонии общего режима, тогда как Мамаеву — год и пять месяцев.

Ранее Мамаев заявил об уходе в тренеры.