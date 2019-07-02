Голкипер Варламов подписал четырехлетнее соглашение с «Айлендерс»

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов покинул клуб после восьми лет сотрудничества.

Спортсмен уже заключил контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», передает официальный сайт команды.

Соглашение рассчитано на четыре года. Официально о зарплате 31-летнего голкипера не сообщается.

Стоит отметить, что всего на счету Семена в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 448 матчей.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин подписал контракт с новым клубом НХЛ.