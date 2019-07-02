Голкипер Варламов подписал четырехлетнее соглашение с «Айлендерс»

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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов
Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов
Reuters

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов покинул клуб после восьми лет сотрудничества.

Спортсмен уже заключил контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», передает официальный сайт команды.

Соглашение рассчитано на четыре года. Официально о зарплате 31-летнего голкипера не сообщается.

Стоит отметить, что всего на счету Семена в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 448 матчей.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин подписал контракт с новым клубом НХЛ.