Голкипер Варламов подписал четырехлетнее соглашение с «Айлендерс»
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Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов покинул клуб после восьми лет сотрудничества.
Спортсмен уже заключил контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», передает официальный сайт команды.
Соглашение рассчитано на четыре года. Официально о зарплате 31-летнего голкипера не сообщается.
Стоит отметить, что всего на счету Семена в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 448 матчей.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин подписал контракт с новым клубом НХЛ.