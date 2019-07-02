На матчах Уимблдона девушек не будут называть «миссис» или «мисс»

133-й турнир Уимблдон стал первым, где теннисисток при объявлении счета во время матчей не будут называть «мисс» или «миссис» в зависимости от их семейного положения, сообщает New York Times.

То же самое уже сделали организаторы «Ролан Гаррос», на котором женщин раньше называли «мадемуазель» и «мадам».

«Нужно соответствовать времени. Надеемся, для людей это станет приятным сюрпризом», – прокомментировала нововведение глава продуктовой службы Уимблдона Александра Уиллис.

Ранее пятикратная чемпионка Уимблдона рассказала о проигрыше 15-летней американке.