Менеджер Нурмагомедова рассказал о том, когда Хабиб уйдет из спорта

Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможное завершение профессиональной карьеры бойцом.

Хабиб не так давно заявлял, что его цель — достичь рекорда «30-0».

«Знаете, проведет он три или 33 боя, зависит только от него. От условий ничего не зависит. Если у него завтра отпадет желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут все зависит от желания Хабиба.

Да, он говорил про желание сделать рекорд 30-0 и на этом закончить. Но посмотрим, как все сложится», — цитирует Магомедова Sport24.

Стоит омтетить, что 7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона от американца Дастина Порье.

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