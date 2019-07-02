Менеджер Нурмагомедова рассказал о том, когда Хабиб уйдет из спорта

Хабиб Нурмагомедов перед боем
AP Photo

Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможное завершение профессиональной карьеры бойцом.

Хабиб не так давно заявлял, что его цель — достичь рекорда «30-0».

«Знаете, проведет он три или 33 боя, зависит только от него. От условий ничего не зависит. Если у него завтра отпадет желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут все зависит от желания Хабиба.

Да, он говорил про желание сделать рекорд 30-0 и на этом закончить. Но посмотрим, как все сложится», — цитирует Магомедова Sport24.

Стоит омтетить, что 7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона от американца Дастина Порье.

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