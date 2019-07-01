Бобровский стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарем НХЛ

Новичок «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА «Новости».

По информации СМИ, годовая зарплата российского голкипера по новому контракту, рассчитанному на семь лет, составит $10 млн.

Самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ является Кэри Прайс из «Монреаля» ($10,5 млн).

Ранее Бобровский выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В прошлом сезоне он принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, отразив 91,3% бросков по своим воротам.

В плей-офф он сыграл в десяти встречах и отразил 92,5% шайб.

Ранее сообщалось, что российский форвард Артемий Панарин получит в новом клубе НХЛ $ 81,5 млн.