Клуб НХЛ объявил о подписании контракта с Бобровским

Российский голкипер Сергей Бобровский стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

По информации журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана, вратарь заключил соглашение на семь лет. За первые пять сезонов он получит $50 млн.

Ранее Бобровский выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В прошлом сезоне он принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, отразив 91,3% бросков по своим воротам.

В плей-офф он сыграл в десяти встречах и отразил 92,5% шайб.

Ранее сообщалось, что бывший одноклубник Бобровского Артемий Панарин подписал контракт с новым клубом НХЛ.