Теннисист умер на вечеринке в Подмосковье

17-летний теннисист умер на вечеринке в загородном доме в Подмосковье, передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, организатором вечеринки являлась теннисистка Евгения Левашова. Молодежь весь вечер употребляла алкогольные напитки. Утром 28 июня 17-летний молодой человек был найден мертвым. Отмечается, что погибший мог получить отравление алкоголем.

Участники вечеринки поспешили покинуть арендованный загородный дом. Экстренные службы встретил тренер по теннису.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти подростка от отравления.

19-летняя Левашова является профессиональной теннисисткой, выступающей на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее сообщалось, что 14-летняя велосипедистка погибла в ДТП во время тренировки.