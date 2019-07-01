СМИ стали известны подробности исчезновения футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили, сообщает Lenta.ru.

Спортсменка пропала во время купания в озере Комо, Италия.

Как сообщает Blick, футболистка с подругой взяла в аренду моторную лодку. Девушки отплыли от берега 700 метров, после чего бросили якорь.

Во время принятия солнечных ван, спортсменка стало жарко. Она решила искупаться. Исмаили прыгнула в озера, после этого ее никто не видел.

«Я решила, что она захотела меня разыграть. Ожидала, что она внезапно появится на другом конце лодки. Однако время прошло, а она так и не появилась. Я, конечно же, начала звать ее и позвала спасателей», — поделилась спутница футболистки.

Об инциденте стало известно 30 июня. Спасатели и водолазы до сих пор не нашли шведку.

В составе «Янг Бойз» Исмаили выступает с 2011 года, являясь капитаном команды. С 2014 также выступает за сборную Швейцарии.

Ранее сообщалось,что обвинившая египетского игрока в домогательствах модель раскритиковала Мохамеда Салаха.