Попов: Акинфеева нет — и все, привет

Бывший форвард московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал прошедшее в столице дерби армейцев со «Спартаком» во втором туре Кубка Париматч Премьер, сообщает «Евро-футбол».

Встреча столичных команд прошла со счетом 3:1.

«Сразу было видно, что у ЦСКА на воротах был слабый вратарь — Илья Помазун. Игорь Акинфеев не играл – и все, привет. Когда он играет, то его уверенность передается всей команде. Обороне в первую очередь. Тут же были такие грубые ошибки… Гол Ханни вообще чисто вратарский», — сказал экс-игрок ЦСКА.

Он также отметил, что несмотря на то, что у армейцев не было задачи выиграть, однако стремление побеждать присутствовало у игроков.

«Честно говоря, в таких встречах у команд не то чтобы хромает игровая дисциплина, но они даже играют более расслабленно, чаще импровизируют. Почему-то они теряют такую сосредоточенность и концентрацию, как в официальных матчах. Позволяют себе играть раскрепощеннее и рисковать. Зато нам интересно смотреть открытый футбол, когда забивается по три или четыре мяча», — заявил Попов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется центровым сборной Германии.