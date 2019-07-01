«Колорадо» готов предложить Панарину контракт на $12,5 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» хочет подписать нападающего сборной России Артемия Панарина, сообщает «СЭ».

По информации Sportnet, «Лавины» готовы предложить ему долгосрочный контракт на сумму $12,5 млн за сезон.

Помимо «Колорадо» за форварда, который провел прошлый сезон в «Коламбусе», борются также «Флорида», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Также сообщалось, что «Блю Джекетс» хотят сохранить игрока и готовы предложить ему контракт на $12,5 млн за сезон.

В минувшем сезоне Панарин провел за «Коламбус» 79 игр, забросил 28 шайб и набрал 87 очков по системе гол+пас. В Кубке Стэнли Панарин помог «Коламбусу» впервые в истории выйти во второй раунд, за десять матчей сумев забросить пять шайб и отдать шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что игрок «Торонто Мэйпл Ливс» Никита Зайцев отказался от запрета на переход и стал игроком «Оттава Сенаторз».