Обвинившая египетского игрока в домогательствах модель раскритиковала Салаха

Обвинившая хавбека сборной Египта Амра Уарду в сексуальных домогательствах модель Мерхан Келлер подвергла критике форварда Мохамеда Салаха, поддержавшего партнера по национальной команде, сообщает Sport24.ru.

Нападающий английского «Ливерпуля» заявил, что к женщинам нужно относиться с уважением, однако «отправлять на гильотину» оступившегося сразу не стоит.

«Салах как бог в Египте. В буквальном смысле слова. К нему относятся не как к простому футболисту. Ведь он бог и не может ошибаться. И поэтому я в опасности. Я не смогу поехать в страну, если захочу навестить семью. Потому что люди будут бросаться на меня на улицах. Вы наверняка знаете, что такое футбольные фанаты, а египетские — в 100 раз хуже», — заявила девушка.

Келлер также отметила, что история с домогательствами изначально никак не касалась футболиста. И хотя она и понимает, что Салах хотел заступиться за друга, лучше бы он сделал в личном разговорею

«Салах на данный момент является одним из самых известных людей в мире. Так что его слова могут подтолкнуть людей к домогательствам. Вы ведь даже не представляете, как много сообщений с ненавистью и угрозами я получаю. Видеть себя в мемах и комиксах — это ужасно, когда все подшучивают над тобой и отвлекаются от главной проблемы», — приводит словам модели Mirror.

Ранее сообщалось, что Салах рассказал об отношении к женщинам.