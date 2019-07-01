16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье

В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает «МК».

Дом был арендован спортсменкой для проведения вечеринки. На следующий день молодого спортсмена не смогли разбудить, на месте было много пустых бутылок из-под алкоголя.

Молодые люди отрицают, что кто-либо принимал запрещенные средства. В качестве предварительной причины смерти называется отравление. Следов насилия на теле теннисиста не обнаружено.

Ранее представитель Кадырова озвучил новые данные об убийстве спортивного инструктора.