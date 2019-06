Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе

Украинский боксер Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма «Кроос», который посвящен карьере немецкого футболиста Тони Крооса, сообщает Sport24.

Кличко выложил в своем твиттере совместное видео с футболистом, на котором они пожали друг другу руки. Кроос подписал видео: «Приятно, что ты присутствовал, чемпион».

Продюсером ленты «Кроос» выступил Леопольд Хеш, который в прошлом работал над картинами о жизни братьев Кличко, баскетболиста Дирка Новицки и других известных спортсменов.

Ранее Владимир Кличко ответил на вопрос о возвращении в бокс.

Was a pleasure to have you there champion! ⚽️ https://t.co/5m5Ax2BDbg