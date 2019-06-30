Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков, который провел первую тренировку в грозненском «Ахмате», станцевал лезгинку, сообщает Sport24.
Футболист прибыл в расположение команды 29 июня, в этот же день было объявлено о его переходе.
«В команде меня встретили нормально, здесь дружеская атмосфера. С кем-то я играл в сборной, некоторых знал по выступлениям за разные клубы в чемпионате России. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе», — сказал Глушаков в интервью пресс-службе грозненского клуба.
Контакт Глушакова с грозненской командой рассчитан на один год, при этом есть функция продления соглашения еще на один сезон.
Бывшим клубом полузащитника был московский «Спартак».
Ранее сообщалось, что Глушаков больше не ищет работу.