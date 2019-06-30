ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии
Московский ЦСКА проиграл столичному «Спартаку» на турнире в Австрии, сообщает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В составе победителей голами отметились Зелимхан Бакаев, Илья Гапонов и Софьян Ханни. Стоит отметить, что единственный забитый мяч ЦСКА оказался на счету игрока «Спартака» Александра Ломовицкого, который срезал в свои ворота.
В конце первого тайма за стычку с Луисом Адриано был удален защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. Примечательно, что армейцы просили судью доиграть матч в равных составах, «Спартак» был на это согласен, но главный арбитр не разрешил сделать подобное.
Таким образом, «Спартак» одержал первую победу на турнире, а ЦСКА проиграл второй матч подряд.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не разрешили доиграть матч со «Спартаком» в полном составе.
Кубок Париматч Премьер
«Спартак» — ЦСКА — 3:1
Голы: 1:0 — Бакаев, 6; 1:1 — Ломовицкий, 25; 2:1 — Гапонов, 59; 3:1 — Ханни, 60.