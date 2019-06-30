Глава МОК Бах поздравил Путина с успехом сборной России на Европейских играх

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил президента России Владимира Путина с успехом сборной России на Европейских играх в Минске, передает Sport24.

Бах и Путин провели встречу во дворце спорта «Минск-Арена». Российские атлеты завоевали 109 медалей.

«Я, конечно, хотел вас поздравить с количеством медалей, которые ваша команда здесь завоевывает: уже пересекли линию в сто медалей, если меня правильно информировали. Это большой успех. И надо учитывать, что эти соревнования являются квалификацией к Олимпийским играм в Токио», — приводит слова Баха пресс-служба Кремля.

Путин также принимает участие в Церемонии закрытия Европейских игр. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее сообщалось, что Путин стоя слушал украинский гимн во время Европейских игр.