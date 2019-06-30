Радионова не верила в победу Загитовой на чемпионате мира

Бронзовый призер чемпионата мира — 2015 Елена Радионова поделилась мнением об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, передает «Спорт-Экспресс».

Загитова выиграла чемпионат мира — 2019, который прошел в Японии.

«Честно, я не ожидала, что выиграет Алина Загитова. На мой взгляд, самый стабильный вариант был Соня Самодурова», — призналась Радионова.

Она также отметила, что прогресс в фигурном катании будет только расти.

«Я уверена, что прогресс в фигурном катании будет все больше и больше. Думаю, мы сможем дойти и до пятерного прыжка», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Загитова опубликовала снимки в традиционной японской одежде.