Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» — ЦСКА

Московские «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на товарищеский матч на турнире Кубок Париматч Премьер в Австрии, сообщает Sport24.

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Фернандо, Зобнин, Ананидзе, З. Бакаев, Ломовицкий, Луис Адриано.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Нисимура, Кучаев, Чалов.

Встреча состоится 30 июня в 19.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что свои первые матчи на турнире команды уступили — ЦСКА проиграл «Краснодару» со счетом 0:1, а «Спартак» уступил «Ростову» со счетом 0:2.

Ранее Арнор Сигурдссон подвел итог сезона для ЦСКА.