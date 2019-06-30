Российская фигуристка Евгения Медведева исполнит главную роль в одном из ледовых шоу, сообщает Sport24.

Шоу будет посвящено 25-летнему юбилею мультфильма «Сейлор Мун» и состоится в Японии в 2020 году.

«Всем привет, это Евгения Медведева. Для меня большая честь — принять участие в этом шоу по «Сейлор Мун». Это моя любимая манга и аниме. Увидимся», — рассказала Медведева.

Стоит отметить, что в таком же образе российская фигуристка выступала в 2015 и 2017 годах.

Ранее Елена Радионова заявила, что Медведевой очень травмоопасно учить четверной прыжок.