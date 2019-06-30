Гимнастка Мельникова выиграла золото на Европейских играх
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую награду на Европейских играх в Минске, передает Sport24.
Россиянка стала первой в упражнениях на брусьях. Она набрала 14,466 балла.
На втором месте расположилась британка Беки Доуни (14,400). Тройку лидеров замкнула представительница Белоруссии Анастасия Алистратова (14,233).
Стоит отметить, что также Мельникова завоевала серебряную медаль в опорном прыжке.
Ранее президент ОКР прокомментировал победу России на Европейских играх.