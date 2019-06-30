Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр
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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА «Новости».
На мероприятия главу российского государства пригласил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
28 июня в столицу Европейских игр прибыл президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он также посетит церемонию закрытия соревнований, которая начнется в 20.00 мск.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня соревнований.
Ранее сообщалось, что сборная России досрочно стала победителем в медальном зачете Европейских игр в Минске.